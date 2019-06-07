Пятница, 7 Июня 2019 года
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Этнические турки создали в Австрии свою партию

Политика

Партия получила название SÖZ Partisi

Анкара, 7 июня 2019, 11:49 — REGNUM  В Австрии этническими турками для борьбы с ультраправыми течениями и более полного представительства национальных меньшинств в политической жизни страны создана партия Soziales Österreichs der Zukunft (SÖZ) Partisi — Партия социальной Австрии будущего. Партия была образована путем объединения трех политических сил: Единство для Вены, Вена нового движения Австрии и Движение сильной Австрии.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, председателем партии стал Хакан Гёрдю. Он, в свою очередь, уже заявил о том, что SÖZ Partisi примет участие в муниципальных выборах в Вене в 2020 году, а также планирует участвовать в выборах национального уровня. Хакан Гёрдю, в частности, заявил, что его партия нацелена не только на защиту меньшинств и мигрантов, но и будет разрешать насущные проблемы, которые игнорируются ведущими партиями страны.

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Зарубежная хроника
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