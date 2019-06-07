Этнические турки создали в Австрии свою партию

Анкара, , 11:49 — REGNUM В Австрии этническими турками для борьбы с ультраправыми течениями и более полного представительства национальных меньшинств в политической жизни страны создана партия Soziales Österreichs der Zukunft (SÖZ) Partisi — Партия социальной Австрии будущего. Партия была образована путем объединения трех политических сил: Единство для Вены, Вена нового движения Австрии и Движение сильной Австрии.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, председателем партии стал Хакан Гёрдю. Он, в свою очередь, уже заявил о том, что SÖZ Partisi примет участие в муниципальных выборах в Вене в 2020 году, а также планирует участвовать в выборах национального уровня. Хакан Гёрдю, в частности, заявил, что его партия нацелена не только на защиту меньшинств и мигрантов, но и будет разрешать насущные проблемы, которые игнорируются ведущими партиями страны.