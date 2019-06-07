Пятница, 7 Июня 2019 года
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ЦБ Ирана раскритиковал корейские банки за блокировку доступа к его активам

Политика

Корейский министр заявил, что проблема с иранскими активами вскоре будет решена

Тегеран, 7 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати в ходе переговоров с министром экономики и финансов Южной Кореи Хонгом Нам-ки раскритиковал южнокорейские банки за блокировку доступа к активам ЦБ Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Иранский чиновник выразил надежду на то, что санкции США не повлияют на отношения между Южной Кореей и Ираном и проблема с блокировкой активов Исламской республики вскоре будет решена. «Политика оказания давления со стороны США провалилась», — констатировал глава Центробанка.

Корейский министр заверил Абдольнасера Хеммати в том, что проблема с иранскими активами вскоре будет решена, и Сеул готов приложить для этого все необходимые усилия. Он отметил, что Южная Корея, в которой множество компаний ведут торговлю с Ираном, будет поддерживать более тесные связи с правительством ИРИ в условиях ужесточения Вашингтоном антииранских санкций.

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Зарубежная хроника
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