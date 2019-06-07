ЦБ Ирана раскритиковал корейские банки за блокировку доступа к его активам

Тегеран, , 12:49 — REGNUM Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати в ходе переговоров с министром экономики и финансов Южной Кореи Хонгом Нам-ки раскритиковал южнокорейские банки за блокировку доступа к активам ЦБ Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Иранский чиновник выразил надежду на то, что санкции США не повлияют на отношения между Южной Кореей и Ираном и проблема с блокировкой активов Исламской республики вскоре будет решена. «Политика оказания давления со стороны США провалилась», — констатировал глава Центробанка.

Корейский министр заверил Абдольнасера Хеммати в том, что проблема с иранскими активами вскоре будет решена, и Сеул готов приложить для этого все необходимые усилия. Он отметил, что Южная Корея, в которой множество компаний ведут торговлю с Ираном, будет поддерживать более тесные связи с правительством ИРИ в условиях ужесточения Вашингтоном антииранских санкций.