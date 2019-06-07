В Кремле ответили на требования Британии «изменить поведение»

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Россия не намерена менять поведение по отношению к Великобритании и хочет взаимовыгодных отношений, заявил 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет — выгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга», — сказал Песков.

Он добавил, что «иные проявления вредят двусторонним отношениям, и в Москве видият последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. В Британии отметили, что отношения между Лондоном и Москвой изменятся только после того, как российская сторона «изменит свое поведение».