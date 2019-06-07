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После выборов Зеленский станет ещё более прозападным — эксперт

Политика

Потребность в удержании высокого рейтинга резко снизится

Киев, 7 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский пока что пытается нравиться всем, но после выборов он станет гораздо более прозападным, заявил политтехнолог Александр Курбан 7 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Он старается всем понравиться, особенно он очень хочет понравиться электорату на востоке и юге Украины, потому что он там получил на президентских выборах по максимуму. Как только закончатся выборы, мы увидим совершенно другого Зеленского, совершенно другую команду», — рассказал эксперт.

Курбан уверен, что после выборов Зеленский станет гораздо более прозападным и «патриотичным».

"Что бы он не говорил, он всё же находится в контексте прозападной политики, ибо иначе он бы не победил, иначе ему бы не дали развернуться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук указал на противоречивые заявления Зеленского и его представителей, заявив, что они постоянно врут.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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