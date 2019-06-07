Пятница, 7 Июня 2019 года
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Индия закупит у Израиля управляемые бомбы SPICE

Политика

Бомбы использовались в ходе авиаударов в пакистанском Балакоте

Нью-Дели, 7 июня 2019, 11:35 — REGNUM  Индия подписала с Израилем контракт на поставку более 100 управляемых авиабомб SPICE.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», общая сумма сделки составила 3 миллиарда рупий (43,2 миллиона долларов). Израильские бомбы SPICE использовались ВВС Индии для нанесения ударов по предполагаемой базе террористов в пакистанском Балакоте 26 февраля. В ходе краткосрочного конфликта в Кашмире, поводом ля которого стал теракт в индийской Пулваме (штат Джамму и Кашмир), был сбит один индийский истребитель.

Напомним, что Израиль является одним из главных поставщиков вооружения на индийский рынок. Израильские компании предлагают вооруженным силам Индии высокотехнологичные образцы и оборудование для техники, произведенной в других государствах.

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Зарубежная хроника
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