Индия закупит у Израиля управляемые бомбы SPICE

Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Индия подписала с Израилем контракт на поставку более 100 управляемых авиабомб SPICE.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», общая сумма сделки составила 3 миллиарда рупий (43,2 миллиона долларов). Израильские бомбы SPICE использовались ВВС Индии для нанесения ударов по предполагаемой базе террористов в пакистанском Балакоте 26 февраля. В ходе краткосрочного конфликта в Кашмире, поводом ля которого стал теракт в индийской Пулваме (штат Джамму и Кашмир), был сбит один индийский истребитель.

Напомним, что Израиль является одним из главных поставщиков вооружения на индийский рынок. Израильские компании предлагают вооруженным силам Индии высокотехнологичные образцы и оборудование для техники, произведенной в других государствах.