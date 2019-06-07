Правительство Пакистана поддержало сокращение расходов на оборону

Исламабад, , 12:32 — REGNUM Советник премьер-министра Пакистана по финансам Абдул Хафез Шейх поддержал инициативу вооруженных сил Пакистана, предложивших сократить расходы на оборону.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Абдул Хафез Шейх высоко оценил «лидерство» вооруженных сил в деле сокращения расходов. По словам советника премьер-министра, который отвечает за финансовую политику, этот шаг позволит упорядочить расходы, сократить дефицит бюджета и добиться экономической стабильности. Решение военных о сокращении оборонного бюджета поддержал и премьер-министр Пакистана Имран Хан. По мнению лидера, сокращение поможет стране справиться с экономическим кризисом.

Ранее военные, обладающие большой властью в стране, заявили о готовности сократить военные расходы «без ущерба обороноспособности страны». Так, они отказались от традиционного повышения жалования для офицеров, однако пообещали не лишать надбавки рядовой состав.