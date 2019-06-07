МИД Индии: Моди не встретится с премьером Пакистана на саммите ЩОС

Исламабад, , 12:46 — REGNUM Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и его пакистанского коллеги Имрана Хана в Бишкеке на саммите ШОС не состоится.

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Индии. По словам представителя, такая встреча не запланирована. Также в индийском МИДе подчеркнули, что недавняя поездка замминистра иностранных дел Пакистана в Индию носила частный характер, и встреч с индийскими официальными лицами не проводилось.

Ранее средства массовой информации как в Индии, так и в Пакистане сообщали о возможности встречи лидеров двух стран «на полях» саммита ШОС в столице Киргизии Бишкеке, который должен пройти в ближайшем месяце.