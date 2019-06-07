Пакистанские военные: наша сила не в бюджете

Исламабад, , 13:17 — REGNUM Начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур напомнил Индии, что сила пакистанской армии не в ее бюджете.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, официальный представитель пакистанских военных прокомментировал реакцию индийских СМИ на сокращение оборонного бюджета Пакистана. Асиф Гафур заявил: «хотим напомнить Индии, что наша сила — не в цифрах бюджета, а в нашей решимости и в поддержке народа Пакистана». Он также отметил, что «пакистанская армия все та же, что и 27 февраля 2019 года». Тем самым официальный представитель пакистанских военных напомнил о краткосрочном конфликте в Кашмире, в ходе которого был сбит один индийский истребитель.

Генерал-майор также заявил, что пакистанская армия по-прежнему готова выполнить свой долг по защите Родины.