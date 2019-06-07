Пятница, 7 Июня 2019 года
13:17:43 МСК

Пакистанские военные: наша сила не в бюджете

Политика

Военные согласились сократить оборонный бюджет

Исламабад, 7 июня 2019, 13:17 — REGNUM  Начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур напомнил Индии, что сила пакистанской армии не в ее бюджете.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, официальный представитель пакистанских военных прокомментировал реакцию индийских СМИ на сокращение оборонного бюджета Пакистана. Асиф Гафур заявил: «хотим напомнить Индии, что наша сила — не в цифрах бюджета, а в нашей решимости и в поддержке народа Пакистана». Он также отметил, что «пакистанская армия все та же, что и 27 февраля 2019 года». Тем самым официальный представитель пакистанских военных напомнил о краткосрочном конфликте в Кашмире, в ходе которого был сбит один индийский истребитель.

Генерал-майор также заявил, что пакистанская армия по-прежнему готова выполнить свой долг по защите Родины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить