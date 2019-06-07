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Заключённых в Израиле палестинцев не смогут посетить родственники

Политика

В Израиле арестованных палестинцев не смогут посетить их родственники

Рамалла , 7 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Верховный суд Израиля отклонил петицию против запрета на посещение заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», петицию подали родственники арестованных.

По решению суда израильской тюремной службе отдано распоряжение не разрешать посещать заключенных из ХАМАС членами их семей, пока находящиеся в плену в Газе израильские солдаты не будут переданы обратно властям.

В суде также подчеркнули, что запрет на посещение родственников является не коллективным наказанием, а скорее мерой, принятой по соображениям безопасности.

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Зарубежная хроника
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