Заключённых в Израиле палестинцев не смогут посетить родственники

Рамалла , , 12:31 — REGNUM Верховный суд Израиля отклонил петицию против запрета на посещение заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», петицию подали родственники арестованных.

По решению суда израильской тюремной службе отдано распоряжение не разрешать посещать заключенных из ХАМАС членами их семей, пока находящиеся в плену в Газе израильские солдаты не будут переданы обратно властям.

В суде также подчеркнули, что запрет на посещение родственников является не коллективным наказанием, а скорее мерой, принятой по соображениям безопасности.