В Новосибирске хотят изменить порядок использования семейного капитала

Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В закон Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» хотят внести изменения. Речь идет об инициативе изменить порядок использования областного семейного капитала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра социального развития региона Ярослава Фролова, разработка законопроекта связана с поступающими обращениями о расширении способов распоряжаться средствами областного семейного капитала.

«Устанавливается новое направление расходования средств областного семейного капитала — на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Предусматривается также возможность использования средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Также средства маткапитала могут быть направлены на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов) независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. Хочу напомнить — областной семейный капитал у нас используется через полтора года после рождения ребёнка, по этим двум направлениям мы снимаем указанное временное ограничение. И ещё одно новшество предлагает законопроект — при направлении областного семейного капитала на улучшение жилищных условий, приобретаемое, строящееся или реконструируемое жильё должно находиться на территории Новосибирской области», — приводятся слова министра на сайте областного парламента.

Законопроект «О внесении изменений в закон Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» было предложено вынести на сессию Законодательного собрания для приятия в первом чтении. Депутаты проголосовали — «за».

Отметим, размер региональный семейный капитал в Новосибирской области составляет 100 тыс. рублей.