Приток мигрантов из стран Африки в США назвали «гуманитарным кризисом»

Сан-Антонио, США, , 11:34 — REGNUM За прошлую неделю пограничники в США задержали несколько сотен нелегальных мигрантов из стран Африки. Об этом 7 июня передает BBC Africa.

Представители Таможенного и пограничного патруля США (СВР) назвали рост числа мигрантов, прибывающих из африканских стран, «гуманитарным кризисом». Так, с 30 мая за неделю более 500 мигрантов прибыли в зону пограничного патрулирования Дель-Рио.

По данным ведомства, большинство мигрантов прибыли из Анголы, Камеруна и Республики Конго. Многие мигранты также направляются в пункт Сан-Антонио, расположенный примерно в 240 километрах от Дель-Рио в штате Техас.

Корреспондент местных СМИ Джалиса Иризарри сообщила, что местные власти ожидают прибытие еще 300 мигрантов в ближайшие дни.

Пресс-секретарь городского управления Сан-Антонио рассказал ВВС, что власти «управляют ресурсным центром» и «сотрудничают с местными благотворительными организациями», чтобы обеспечить прибывших едой и жильем.

По словам исполняющего обязанности комиссара СВР Джона Сандерса, в настоящее время под стражей находится около 19 тысяч мигрантов, задержанных пограничниками.

«Когда в тюрьме находится 4000 человек, это довольно много по нашим меркам. Если под стражей находится 6000 человек, мы сочли бы это кризисом. Сейчас в заключении содержатся 19 000 человек. Ситуация вышла из-под контроля», — заявил Сандерс на пресс-конференции.

Отмечается, что в мае на южную границу США прибыли рекордные 144 278 мигрантов, более 100 тысяч из них были с семьями и детьми. Прежде чем отправиться в Колумбию и Центральную Америку к границе США и Мексики мигранты прибывают в Бразилию. Однако их точные маршруты неизвестны. Предположительно, путешествие из Африки к границе США занимает несколько месяцев.