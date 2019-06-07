Пятница, 7 Июня 2019 года
11:28:18 МСК

Конгрессмен США: не осталось сомнений в необъективности Al Jazeera

Политика

Член конгресса США заявил о том, что не осталось ни одного сомнения по поводу необъективности катарского издания Al-Jazeera

Доха, 7 июня 2019, 11:28 — REGNUM  Республиканец Джек Бергман заявил о том, что теперь не осталось сомнений в том, что Al Jazeera — это пропагандистское издание. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано конгрессменом в колонке еженедельного американского журнала Washington Examiner.

В статье Бергман отметил, что Катар является традиционным союзником США, но действия государства вызвали осуждение со стороны американцев и привели к расколу среди арабских государств Персидского залива. Среди конкретных действий, осуждаемых США, он назвал поддержку Братьев-мусульман (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте и ХАМАС — организации, которую причисляют к террористическим в США.

Статья Бергмана была опубликовала после того, как Федеральная комиссия по связи США потребовала от Al Jazeera предоставить отчет о связях телекомпании с «иностранным принципалом» в соответствии с новым законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

Данный закон предусматривает информирование правительства США иностранными СМИ о своих связях с «иностранными принципалами» — правительствами государств и их политическими деятелями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить