Конгрессмен США: не осталось сомнений в необъективности Al Jazeera

Доха, , 11:28 — REGNUM Республиканец Джек Бергман заявил о том, что теперь не осталось сомнений в том, что Al Jazeera — это пропагандистское издание. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано конгрессменом в колонке еженедельного американского журнала Washington Examiner.

В статье Бергман отметил, что Катар является традиционным союзником США, но действия государства вызвали осуждение со стороны американцев и привели к расколу среди арабских государств Персидского залива. Среди конкретных действий, осуждаемых США, он назвал поддержку Братьев-мусульман (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте и ХАМАС — организации, которую причисляют к террористическим в США.

Статья Бергмана была опубликовала после того, как Федеральная комиссия по связи США потребовала от Al Jazeera предоставить отчет о связях телекомпании с «иностранным принципалом» в соответствии с новым законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

Данный закон предусматривает информирование правительства США иностранными СМИ о своих связях с «иностранными принципалами» — правительствами государств и их политическими деятелями.