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Врио астраханского губернатора вступил в предвыборную гонку

Политика

Игорь Бабушкин баллотировался на выборы во второй день своей работы в регионе

Астрахань, 7 июня 2019, 11:21 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин 7 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщила ГТРК «Лотос».

Известно, что участвовать в избирательной кампании Бабушкин будет в порядке самовыдвижения. Он стал третьим претендентом на пост губернатора Астраханской области.

Исполняющим обязанности губернатора Бабушкина назначил президент Владимир Путин 5 июня. Его предшественник, Сергей Морозов, проработал в должности всего восемь месяцев и ушёл в отставку по семейным обстоятельствам. В Астраханской области депутатам и подчинённым Бабушкина 6 июня представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Астраханской области состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В день старта избирательной кампании документы о выдвижении подали два кандидата-самовыдвиженца — Герман Даниленко и Игорь Гурбо.

Читайте ранее в этом сюжете: Старт после фальстарта: интрига на выборах в Астраханской области

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Выборы губернатора Астраханской области – 2019
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