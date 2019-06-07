Вузам Урала запретили приглашать дипломатов и лекторов США?

Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Екатеринбурге местным вузам запретили участвовать в мероприятиях, которые проводятся с участием дипломатов и лекторов из США. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, указание на нежелательность взаимодействия преподавателей и студентов содержится в письме, разосланном из свердловского областного министерства образования и молодёжной политики. Речь идёт о проектах, которые создают угрозу «формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации». В частности, указаны проекты «День юного дипломата», «Курс писательского мастерства Great Writing Project» и «Курс разговорного английского».

В связи с этим в письме за подписью министра Юрия Биктуганова указывается на нежелательность участия студентов и преподавателей в мероприятиях с привлечением лекторов и дипломатов из США.

Отметим, бланк письма содержит сведения об уже не существующем министерстве = — общего и профессионального образования. В Департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что подлинность документа сейчас проверяется.

«Мы пока проверяем подлинность документа. При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования, действительно, поступали жалобы от обучающихся и их родителей», — отметили в департаменте.

Представители генконсульства США в Екатеринбурге уже заявили журналистам о том, что выступают за сохранение этих программ. По их мнению, они пользуются популярностью.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков тем временем заявил о том, что поддерживает такие меры. В интервью изданию «Политика Сегодня» он напомнил об антироссийских санкциях, которые, по его словам, и стали причиной недоверия на Урале к образовательным программам США. Политик добавил про неоднократные «истерики» представителей США в ООН, про то, что они чинят преграды на пути проекта «Северный поток-2».

«Они должны понимать, что это будет иметь какой-то отзвук в России», — сказал сенатор.

«Если они с нами враждуют на всех направлениях, почему мы должны думать, что их общественная деятельность направлена на позитивные цели? Они должны нам доказать, что им можно доверять. Пока ни о каком доверии говорить не приходится. Это реакция на их общую враждебность по отношению к России», — отметил также Алексей Пушков.