В Кремле назвали условие для переговоров Путина с Зеленским

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В планах у президента России Владимира Путина пока нет контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет, пока в планах нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, после того, как в Москве полностью сформулируют понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что для проведения переговоров в формате «нормандской четверки» необходимо понимание, готова ли Украина вести переговоры непосредственно с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

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