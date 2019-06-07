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В Кремле назвали условие для переговоров Путина с Зеленским

Политика

Пока в планах Путина нет контактов с Зеленским, заявил Песков

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 11:18 — REGNUM  В планах у президента России Владимира Путина пока нет контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет, пока в планах нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, после того, как в Москве полностью сформулируют понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что для проведения переговоров в формате «нормандской четверки» необходимо понимание, готова ли Украина вести переговоры непосредственно с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

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