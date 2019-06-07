Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Подробный и обстоятельный разговор провели президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам 7 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Пашинян очень подробно обсудили отношения России и Армении и разные аспекты их торгово-экономического взаимодействия. Карабахского конфликта собеседники подробно не касались, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая встреча Путина и Пашиняна стала восьмой по счету. Короткая часть беседы прошла в присутствии журналистов, после чего лидеры продолжили диалог за закрытыми дверями.

Читайте также: Изучит ли Пашинян предупреждения Москвы об угрозе войны 2016 года?

Читайте ранее в этом сюжете: Путин — Пашиняну: Нет необходимости характеризовать наши отношения