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Верховный лидер Ирана: желание Трампа вести беседу с Тегераном — ложь

Политика

Иран не обмануть риторикой США

Тегеран, 7 июня 2019, 11:48 — REGNUM  Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выступая с речью по случаю тридцатой годовщины памяти первого руководителя Исламской республики аятоллы Хомейни, заявил, что иранский народ не верит уловкам Дональда Трампа: он старается создать впечатление будто бы желает вести переговоры с Ираном, что на самом деле является ложью. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Али Хаменеи раскритиковал слова Трампа о том, что «Иран может стать великой страной», произнесенные им во время недавнего визита в Японию. По мнению политика, они лицемерны и являются политическим маневром для того, чтобы мир забыл «подрывные действия» Вашингтона по отношению к Исламской республике.

Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что Иран сможет добиться прогресса без участия США, ведь «куда бы ни ступил Вашингтон» — везде начинается война и распространяется империализм. Али Хаменеи посоветовал Трампу «навести порядок в своей стране», напомнив об уровне наркомании, преступности и бесчинствах полиции в США.

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Зарубежная хроника
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