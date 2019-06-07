«ВСУ будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией» — Зеленский

Киев, , 11:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обвинил России в том, что она не контролирует Народную милицию ДНР. Заявление опубликовано 7 июня на сайте президента Украины.

Зеленский отреагировал на сообщение о том, что в Донбассе, в районе населённого пункта Новолуганское были ликвидированы двое бойцов ВСУ, ещё восемь получили ранения. По его мнению, это говорит о том, что Россия «частично утратила контроль» над защитниками ДНР.

«Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — заявил он.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что ВСУ будут жёстко «отвечать» защитникам Донбасса.

«Хоть бы кто отдал приказ — ВСУ будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

Читайте также: ВСУ часто сталкиваются с «провокациями» — пресс-секретарь Зеленского

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Украинская пропаганда игнорирует власти ДНР и ЛНР, предпочитая винить в происходящем Россию.