Верховный лидер Ирана: захваченные территории будут возвращены Палестине

Тегеран, , 11:16 — REGNUM Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с послами исламских государств заявил, что уже в ближайшее время палестинцы вернут свою родину и снова смогут жить в мире на принадлежащей им земле, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Верховный лидер страны произнес свои слова в ходе церемонии празднования мусульманского праздника Ураза-байрама. По его словам, именно благодаря помощи Бога палестинская земля сможет вернуться к своему народу.

Али Хаменеи осудил лидеров исламских стран, отметив, что весь мусульманский мир должен объединиться против преступлений сионистского режима в Палестине, а не погружаться в конфликты. Он также отметил, что множество арабских лидеров стараются достичь компромисса с Израилем, как, например, это делают Саудовская Аравия и Бахрейн, что неприемлемо.