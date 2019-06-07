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Верховный лидер Ирана: захваченные территории будут возвращены Палестине

Политика

Али Хаменеи: благодаря помощи Бога палестинская земля сможет вернуться к своему народу

Тегеран, 7 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с послами исламских государств заявил, что уже в ближайшее время палестинцы вернут свою родину и снова смогут жить в мире на принадлежащей им земле, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Верховный лидер страны произнес свои слова в ходе церемонии празднования мусульманского праздника Ураза-байрама. По его словам, именно благодаря помощи Бога палестинская земля сможет вернуться к своему народу.

Али Хаменеи осудил лидеров исламских стран, отметив, что весь мусульманский мир должен объединиться против преступлений сионистского режима в Палестине, а не погружаться в конфликты. Он также отметил, что множество арабских лидеров стараются достичь компромисса с Израилем, как, например, это делают Саудовская Аравия и Бахрейн, что неприемлемо.

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Зарубежная хроника
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