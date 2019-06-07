Президент Ирана: проблемы Ближнего Востока могут быть решены мирным путем

Тегеран, , 12:25 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани отметил, что Тегеран всегда выступал за мирное разрешение конфликтов на Ближнем Востоке и по-прежнему убежден, что они могут быть решены без кровопролития, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам иранского лидера, военная сила и угроза ее применения, политическое и экономическое давление, санкции — все это является неправильным подходом к решению межгосударственных противоречий, поэтому в международных отношениях на Ближнем Востоке необходимо избегать этих явлений.

Хасан Рухани также осудил недавний саммит Организации исламского сотрудничества в Мекке, посвященный палестинской проблеме, отметив, что ни одна подобная встреча не может быть продуктивной, если она не учитывает мнения важнейших региональных игроков.

Тамим бин Хамад Аль Тани поддержал позицию президента Ирана и заявил, что Катар настроен на расширение связей с ИРИ во всех областях. Он также поблагодарил Иран за поддержку Катара во время торговой блокады страны в 2017 году.