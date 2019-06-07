Затраты на проведение программы «Чистая Индия» составили более $3 млрд

Нью-Дели, , 11:14 — REGNUM Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди потратило более 3 миллиардов долларов на осуществление федеральной программы «Чистая Индия» («Сваччх Бхарат»). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на отчет Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Согласно официальной статистике министерства питьевой воды и гигиены Индии, изначальные расходы федерального правительства республики составили всего 40 миллиардов рупий (578 миллионов долларов). Тем не менее, впоследствии к осуществлению программы присоединились благотворительные организации и представители бизнеса. В конечном итоге, общие затраты на проведение различных мероприятий в рамках федеральной программы «Чистая Индия» превысили 230 миллиардов рупий (3,32 миллиарда долларов).

Программа «Сваччх Бхарат» была запущена премьер-министром Нарендрой Моди 2 октября 2014 года. Целью программы является изменение традиционных представлений индийцев об гигиене и санитарии. В рамках федеральной программы «Чистая Индия» правительство Индии проводит канализацию даже в самые отдаленные индийские деревни и строит десятки тысяч туалетов по всей стране.