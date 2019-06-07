Лидер неприкасаемых Индии: при Моди безработица выросла до рекордных 6%

Нью-Дели, , 12:30 — REGNUM Лидер партии неприкасаемых Бахуджан самадж парти (БСП) Маявати обвинила федеральное правительство Индии во главе с Бхаратия джаната парти (БДП) в росте безработице в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В своем аккаунте в Twitter Маявати заявила, что в правление премьер-министра Нарендры Моди уровень безработицы в Индии вырос до 6,1%. Это наивысший показатель за последние 45 лет. Лидер БСП также обвинила правящую Бхаратия джаната парти в том, что свежие статистические данные об уровне безработицы в стране были опубликованы лишь после подведения итогов парламентских выборов, когда народ Индии уже не может повлиять на формирование правительства.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте. Бахуджан самадж парти смогла выиграть на выборах лишь в 10 избирательных округах Индии.