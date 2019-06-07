Партии «Единого списка» Дании требуют создания «красного правительства»

Копенгаген, , 13:32 — REGNUM 6 июня представители датских партий «Единого списка» на приеме у королевы Маргреты II высказались за назначение Метты Фредериксен — председателя крупнейшей партии социал-демократов — в качестве главы переговоров по формированию правительства, а, следовательно, в качестве нового премьер-министра, но только при условии, что новое правительство будет состоят из партий «красного блока». Партия также хочет видеть своих представителей в кабинете министров — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Требование партий «Единого списка» о создании правительства «красного блока», а не правительства «центра», основывается на том предположении, что только такой кабинет сможет реально изменить датскую политику в соответствии со взглядами партий левого толка. Подобное требование партии «Единого списка» выставляют впервые.