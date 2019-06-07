Пятница, 7 Июня 2019 года
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Партии «Единого списка» Дании требуют создания «красного правительства»

Политика

Представители датских партий Enhedslisten («Единого списка») поддержат главу социал-демократов Метте Фредериксен в качестве нового премьер-министра

Копенгаген, 7 июня 2019, 13:32 — REGNUM  6 июня представители датских партий «Единого списка» на приеме у королевы Маргреты II высказались за назначение Метты Фредериксен — председателя крупнейшей партии социал-демократов — в качестве главы переговоров по формированию правительства, а, следовательно, в качестве нового премьер-министра, но только при условии, что новое правительство будет состоят из партий «красного блока». Партия также хочет видеть своих представителей в кабинете министров — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Требование партий «Единого списка» о создании правительства «красного блока», а не правительства «центра», основывается на том предположении, что только такой кабинет сможет реально изменить датскую политику в соответствии со взглядами партий левого толка. Подобное требование партии «Единого списка» выставляют впервые.

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Зарубежная хроника
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