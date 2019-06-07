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Ляшко рассказал об обмане Киевом населения Украины

Политика

Правительство потеряло контроль над госкомпанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на газ

Киев, 7 июня 2019, 11:04 — REGNUM  Власти Украины искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны, заявил 7 июня депутат Верховной рады Олег Ляшко.

«Цены на газ искусственно установлены постановлением власти», — рассказал Ляшко в интервью «112 Украина».

По его словам, правительство потеряло контроль над госкомпанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на газ.

Руководство компании выплачивает себе огромные премии, выводя их в офшоры, в то время как Киев заявляет, что ничего не может с этим сделать, отметил депутат.

«Это чистый обман людей. Эта цена несправедлива», — заключил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня «Нафтогаз» повысил цену на природный газ для населения на 4,6%, до 8,6 гривен/куб. м (с НДС). Вместе с тем министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало прогноз, согласно которому цены на газ для населения страны в ближайшие годы будут постоянно увеличиваться.

Читайте подробнее: Цена газа для населения Украины увеличится на 50% за следующие три года

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Социально-экономический кризис на Украине
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