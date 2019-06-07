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Минобороны Дании: Россия не пыталась вмешаться в выборы в Дании

Политика

В сентябре 2018 года некоторые министры в Дании предупреждали об опасности вмешательства в парламентские выборы 2019 года со стороны РФ

Копенгаген, 7 июня 2019, 11:17 — REGNUM  Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что Россия никак не пыталась вмешаться в выборы в Фолькетинг (парламент), несмотря на опасения некоторых членов правительства. Министр подчеркнул, что хотя и были некоторые подозрения, однако нет никаких задокументированных доказательств вмешательства России в выборы, — об этом пишет датская газета «Ekstra Bladet» («Экстра Блэдет»).

В сентябре 2018 военная разведка Дании (Forsvarsefterretningstjeneste) подготовила доклад, в котором отражалась перспектива вмешательства в парламентские выборы в Дании со стороны РФ, а некоторые министры предупреждали об опасности вмешательства в парламентские выборы 2019 года со стороны РФ. В апреле же, в ведомстве заявили, что вероятность такой угрозы снизилась.

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Зарубежная хроника
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