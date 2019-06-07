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Датские «Радикалы» не поддержат действующего премьер-министра

Политика

Датская партия «Радикалы» заявили о том, что стране нужен новый премьер-министр

Копенгаген, 7 июня 2019, 12:29 — REGNUM  Датская партия «Радикалы» отказались поддержать действующего премьер-министра Дании Ларс Лёкке Расмуссена, отдав предпочтение председателю Социал-демократической партии Метте Фредериксен в качестве главы переговоров по формированию правительства. Об этом сообщает информационное агентство Дании «fyens.dk» со ссылкой на заявление главы «Радикалов» Мортен Эстегор.

В связи с таким решением Мортен Эстегор заявил: «Если мы хотим вернуть атмосферу доверия в нашу политику, дать народу надежду на то, что в стране будут происходить перемены, Ларс Лёкке должен уйти». В ходе предвыборной кампании «Радикалы» также выставляли ультимативные требования социал-демократам, заявляя, что не поддержат Метте Фредериксен в случае, если её партия не смягчит миграционную политику страны.

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Зарубежная хроника
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