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Швеция и Великобритания создадут силы быстрого реагирования

Политика

На лето 2019 года запланировано проведение военно-морских учений стран северной Европы, в ходе которых будет отрабатываться взаимодействие на всех уровнях

Стокгольм, 7 июня 2019, 12:45 — REGNUM  Швеция и Великобритания создают силы быстрого реагирования для действий на всех возможных театрах военных действий. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR) со ссылкой на министерство обороны Швеции.

Силы быстрого реагирования будут состоять из подразделений разных родов войск скандинавских стран, стран Балтии, Великобритании и Нидерландов. На данный момент идут переговоры между министрами обороны стран, заинтересованных в формировании общих сил быстрого реагирования.

Вопрос о тактике применения и комплектовании этих сил будет решаться по итогам военно-морских учений «Северный ветер'', которые запланированы на лето 2019 года. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что это важный шаг в развитии политики безопасности.

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Зарубежная хроника
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