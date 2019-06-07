Министерство обороны Швеции проводит реформу армии

Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Министерство обороны Швеции приняло план по реформированию организационно-штатной структуры армии. Вооруженные силы Швеции получили указания от министра обороны королевства Петера Хультквиста, согласно которым: «развитие общей обороны должно основываться на потребностях повышенной готовности, в случае если Швеция подвергнется нападению.'' Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR) со ссылкой на заявление министра.

В докладе, представленном комитетом обороны Швеции говорится, что старая штатная структура ВС Швеции более не гарантирует безопасность страны, учитывая возможную агрессию против Швеции. Согласно новому плану будут сформированы четыре новые территориальные полка в Норрланде, Гётеборге и Эстерсунде.

На данный момент в вооруженных силах Швеции служат 60 000 человек. В соответствии с планом реформ, это число будет увеличено до 80 000, включая гражданский вспомогательный персонал.