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Швеция и Финляндия проводят совместные военные учения ‘’Силья’’

Политика

Новые учения по отработке взаимодействия подразделений вооруженных сил Швеции и Финляндии направлены на укрепление оборонного сотрудничества двух стран

Стокгольм, 7 июня 2019, 11:34 — REGNUM  Более 400 шведских солдат принимают участие в морских маневрах «Силья» совместно с финскими военнослужащими из бригады Уусимаа, сообщается на портале радио Швеции Sveriges Radio (SR). По мнению руководителей военных ведомств двух стран совместные учения дают «больше оперативного простора». Командир шведского подразделения, полковник Патрик Гардстен заявил, что эти учения должны привести к более тесному оборонному сотрудничеству.

Напомним, что в Финляндии 3 июня была опубликована новая правительственная программа национальной обороны, в которой говорится, что Швеция является основным партнером страны по укреплению обороноспособности.

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Зарубежная хроника
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