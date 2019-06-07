Вьетнам увидел в «войне» Китая и США лишь краткосрочную выгоду

Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Торгово-экономическое противостояние Китая и США выгодно Вьетнаму в краткосрочной перспективе, однако в будущем изменение в балансе торговли может навредить этой стране. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь на открытии международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

Он отметил, что на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином инвесторы выводят капиталы из Китая и начинают вкладывать средства в другие страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам. От этого Вьетнам получает прибыль, но — в краткосрочной перспективе.

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Американский рынок экспорта — крупнейший для Вьетнама, тогда как Китай — его основной импортер. Любые изменения баланса на этих направлениях будут сильно отражаться на экономике Вьетнама, заключил Нгуен Ван Бинь.

Вьетнамский делегат призвал США, Китай и другие страны к ответственности перед мировым сообществом и либерализации торговых мер вместо соперничества, которое оборачивается повышением напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф в ходе международного форума предупредил о влиянии возможного замедления темпов роста экономик Китая и Индии на все без исключения страны.

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