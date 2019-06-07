Американский сенатор расхвалил Зеленского за скромность

Киев, , 10:46 — REGNUM Украинские СМИ сегодня, 7 июня, цитируют заявление сенатора США Роберта Портмана, который, выступая в Сенате, поделился впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, сенатор похвалил украинского лидера за «скромность и уместность», заявив вместе с тем, что он «умный, хороший собеседник и решительно настроен», отмечает «Голос Америки».

Портман рассказал, что встреча длилась почти час и касалась широкого круга вопросов, включая «российскую агрессию, пропаганду, захват украинских моряков, украинские реформы, а также поддержку диаспоры».

«Я вернулся из путешествия в Украину с надеждой, надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути», — подчеркнул сенатор.

ИА REGNUM напоминает, что республиканец Роберт Портман посетил Киев в конце мая. Помимо Зеленского, представитель США провел встречу с новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Именно в ходе этого визита Зеленский заявил, что украинская армии храбрая, но нуждается в новом вооружении.

«Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — заявил тогда журналистам Портман.

1 июня администрация Зеленского сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского президента осуществить официальный визит в Вашингтон.