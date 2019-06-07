Юрсоветник правительства отклонил просьбу главы Израиля о переносе слушаний

Иерусалим, , 11:20 — REGNUM 6 июня юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит отклонил просьбу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний по трем коррупционным делам. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Государственный обвинитель отметил, что у адвокатов главы правительства имеется достаточно времени, чтобы ознакомиться с деталями расследований и подготовиться к слушаниям. Кроме того, юрсоветник подчеркнул, что ни роспуск Кнессета, ни досрочные выборы не могут являться причиной переноса слушаний.

Напомним, что судебные заседания по делам в отношении премьера Нетаньяху уже были перенесены с июля на октябрь в связи с большим объемом информации о расследовании, с которой необходимо ознакомиться стороне защиты. Первое судебное заседание состоится 2 или 3 октября.