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Юрсоветник правительства отклонил просьбу главы Израиля о переносе слушаний

Политика

Юридический советник уверен, что у адвокатов Нетаньяху и так много времени для подготовки

Иерусалим, 7 июня 2019, 11:20 — REGNUM  6 июня юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит отклонил просьбу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний по трем коррупционным делам. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Государственный обвинитель отметил, что у адвокатов главы правительства имеется достаточно времени, чтобы ознакомиться с деталями расследований и подготовиться к слушаниям. Кроме того, юрсоветник подчеркнул, что ни роспуск Кнессета, ни досрочные выборы не могут являться причиной переноса слушаний.

Напомним, что судебные заседания по делам в отношении премьера Нетаньяху уже были перенесены с июля на октябрь в связи с большим объемом информации о расследовании, с которой необходимо ознакомиться стороне защиты. Первое судебное заседание состоится 2 или 3 октября.

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Зарубежная хроника
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