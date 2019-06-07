Что за дела? Зеленский и его окружение постоянно врут

Киев, , 10:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение постоянно врут, возмущается украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя последние политические события, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 июня.

«То украли речь Порошенко, с которой Зеленский вещал в Брюсселе… А теперь очередной скандал вокруг Кучмы. Оказалось, что Кучма не предлагал снять экономическую блокаду Донбасса. А пресс-секретарь Зеленского оправдывалась: мол, блокаду снимут только после того, как в республиках отменят рубли и вернут национализированные предприятия», — отмечает эксперт.

«Мораль сей басни такова. Ребята, вы привели к власти полностью неадекватного человека», — резюмирует Корнейчук, отмечая, что теперь главная задача — не дать Зеленскому полностью монополизировать власть по итогам парламентских выборов.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с республик Донбасса. Этот факт подтвердили и представили ОБСЕ. Однако уже вечером 6 июня спецпредставитель ОБСЕ в Минске Мартин Сайдик вдруг заявил, что на самом деле вопрос о снятии блокады инициировали представители республик и поддержала в общей форме российская сторона. Кучма же, подчеркнул Сайдик, «говорил в целом о комплексе взаимных шагов, связанных с этим вопросом». Представитель ОБСЕ высказал мнение, что причиной недоразумения является термин «блокада», который разные стороны понимают по разному.

Украинская сторона добавила в вопрос еще больше путаницы: так, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев может снять блокаду с Донбасса могут только после отмены республиками «рублевой зоны и псевдонационализации», а сам Кучма заявил журналистам, что блокады Донбасса вообще не существует.