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Аргентина и Бразилия подняли вопрос о создании единой валюты

Политика

Президент Бразилии Жаир Болсонару и его министры находятся с первым официальным визитом в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 7 июня 2019, 10:24 — REGNUM  6 июня президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл со своим первым официальным визитом в соседнюю Аргентину для встречи с президентом Маурисио Макри. Оба государства подняли тему введения единой валюты, пишет газета Clarin.

Идею введения единой валюты поднял министр экономики Бразилии Паулу Гедес на встрече с бизнесменами и членами аргентинского правительства. Источники в правительстве Аргентины уточнили, что переговоры касаются не только единой валюты, но и создания центрального наднационального банка, который координировал бы денежно-валютную политику. Обе стороны подчеркивают, что речь идет об отдаленной перспективе.

«Мы должны продвигаться в теме единой валюты, потому что Аргентина и Бразилия — это две страны, валюты которых реагируют на одни и те же взлеты и падения мировой экономики», — пояснил важный источник в казначействе Аргентины.

Южноамериканский торговый союз Меркосур, куда входят обе страны, изначально появился в 1991 году с идеей единой валюты, однако макроэкономическая несогласованность двух экономик не позволила осуществить эту идею.

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