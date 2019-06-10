Смысл и назначение Бильдерберга в системе управляемой глобализации

Монтрё, Швейцария, , 03:07 — REGNUM В швейцарском городке Монтрё завершилась 67 ежегодная встреча Бильдербергского клуба; о значении этой организации в современном мире рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Несмотря на все дымовые завесы конспирологии, вес Бильдербергского клуба не стоит недооценивать. Простым доказательством служит участие в этом мероприятии представителей крупного бизнеса, политиков, СМИ и даже НАТО, но само по себе авторитетное представительство еще не есть указание на роль клуба и его место в системе глобальных институтов. Чтобы указать на них, требуется небольшой экскурс в историю.

Великий Октябрь и образование СССР подвели черту под планами первой глобализации, от которой, тем не менее, остались серьезные стратегические наработки. США по итогам Первой мировой войны взяли курс на превращение в главного мирового кредитора, а соответственно, и актуального лидера с прицелом на мировое господство. В виде стратегических институтов планирования это выразилось в связке лондонского Chatham House (Королевского института международных отношений) и вашингтонского Совета по международным отношениям. Практически Бильдерберг стал третьей вершиной, замыкающей треугольник стратегического планирования также и на континентальную Европу. Но вместо продвижения принципов и моделей глобального управления этим структурам пришлось сосредоточиться на борьбе с СССР и социалистической системой.

Наиболее продуктивным в этом смысле оказался альянс последователей нацизма и западных троцкистов, а выработанная ими стратегия «удушения России» посредством оттеснения ее с южного геополитического направления в северные широты можно считать исполняемым генеральным планом. Интересно, кто из российских политиков «допущен к руке» в качестве участника заседаний Бильдерберга?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что скрывают участники сходки в Монтрё?»