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В МИД РФ допустили увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Политика

Если попросит Каракас

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 10:03 — REGNUM  Российская сторона может отправить в Венесуэлу больше военных специалистов при запросе Каракаса. Об этом сообщил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Он пояснил, что, согласно заключенным контрактам, российские специалисты занимаются техническим обслуживанием того вооружения, что получила Венесуэла. Любые работы требуют вовлечения людей — большей или меньшей численности.

Если потребуется, будет привлечено больше специалистов, заключил Щетинин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергли сообщения американской стороны о возможном выводе из Венесуэлы технических специалистов. Все работы продолжаются в плановом порядке, заявили в Кремле.

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