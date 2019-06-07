Медведчук озвучил Формулу национального успеха Украины

Киев, , 09:45 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила Формулу национального успеха, благодаря которой политическая сила сможет «сшить» страну.

Об этом в ходе всеукраинского объединительного съезда «Оппозиционной платформы — За жизнь» 6 июня заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это формула, которая предусматривает, что все спорные вопросы, вопросы, вызывающие различные оценки, должны быть вынесены в числитель — это вера, это язык, это история. А в знаменателе — уровень жизни наших людей, повышение уровня жизни, повышение благосостояния людей и совместное управление страной», — заявил политик.

Медведчук подчеркнул, что Формула национального успеха позволит объединить страну, объединить людей, объединить политические силы. Для Украины это задача первостепенной важности.

«Если мы этого не сделаем, то может наступить то, что предсказывал когда-то, 1000 лет тому назад, Великий князь киевский Ярослав Мудрый: «Если вы будете в ненависти жить, в распрях, ссорах — погубите себя и землю своих отцов и дедов». Мы не должны этого допустить. И мы этого не допустим! Наша команда будет строить успешную страну. Мы готовы, и мы это может и обязаны сделать», — заявил политик.

«Еще в этот день, в Вознесение Господне, люди, как правило, обращаются к Господу с просьбой о щедром будущем урожае. Я хочу, чтобы мы все в душе, в своих молитвах, обращаясь к Господу, попросили о щедром урожае для нашей страны, для нашего государства, главное — для наших людей 21 июля 2019 года», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июня в Киеве прошел съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором представили первую десятку кандидатов от политической силы для участия в парламентских выборах 21 июля. Список партии возглавили ее сопредседатели, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко, далее — Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак. На съезд прибыло более 1500 делегатов и гостей из всех регионов Украины.