Польша прощупывает ПЦУ на предмет полезности?

Киев, , 02:46 — REGNUM Официальная Варшава проявила интерес к «автокефальной» Православной церкви Украины, проведя встречу посла Польши на Украине Бартоша Чихоцкого и главы ПЦУ митрополита Епифания. Какие планы могут скрываться за этим событием, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

До сих пор польская дипломатия интересовалась на Украине по большей части положением общин католиков латинского обряда, поскольку именно они объединяют проживающих на Украине поляков. Нынешнее отношение к ПЦУ в Польше двояко, ведь Польская автокефальная православная церковь не пожелала признать ПЦУ, сославшись при этом на отсутствие догматических и канонических норм при ее провозглашении. Заявление Архиерейского собора этой церкви прямо называет ПЦУ «группой раскольников».

А вот польские католики раскритиковали такой подход польских православных. Епископ Опольский Анджей Чайя заявил, что создание ПЦУ открывает широкие перспективы диалога Католической церкви с Православием. Также он подчеркнул, что позитивно оценивает в рамках этого диалога уменьшение роли Москвы и усиление Константинополя. Таким образом, владыка Опольский продемонстрировал политизированный подход к диалогу церквей — «всё, что плохо для Москвы, хорошо для Церкви». Но является ли визит посла Польши к митрополиту Епифанию выражением официальной поддержки?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Зачем МИД Польши понадобилась Православная церковь Украины».