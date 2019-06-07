«Третий день ПМЭФ, а никто не арестован»: глава комитета Госдумы

Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на ПМЭФ-2019 выразил удивление тем, что ни один бизнесмен не был арестован за три дня работы Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я бы хотел обратить внимание: третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован. Вспомните сочинский форум. Кстати, пока так никого и не выпустили, так что стабильность обеспечена», — сказал Макаров на бизнес-завтраке Сбербанка.

Помимо Германа Грефа в мероприятии участвуют Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Алексей Кудрин, другие высокопоставленные чиновники и предприниматели.

Андрей Макаров напомнил о недавнем выступлении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина перед молодыми юристами СПбГУ, где тот предложил обязать по закону бизнес участвовать в национальных проектах, озвученных президентом Владимиром Путиным.

«Простим (Бастрыкину), что он не знает количества национальных проектов, он считает, что их пять. В конце концов, у него нет времени для ерунды», — сказал Макаров.

Депутат отметил, что на 1 января 2019 года на счетах российских компаний имелись 28 трлн рублей.

«Вместе со счетами на депозитах граждан — это три федеральных бюджета. Они их не инвестируют. Почему? Да просто потому, что предпринимательская деятельность — это деятельность по извлечению прибыли, на свой страх и риск. А у бизнеса никакого риска уже не осталось, остался только страх, что если они будут успешными, к ним придут и бизнес у них отберут. И вот это и определяет отношение бизнеса на сегодняшний день, в чем участвовать, а в чем не участвовать», — подчеркнул парламентарий.

Макаров также напомнил о февральской реплике министра экономического развития Максима Орешкина, который заметил, что изменение меры пресечения в деле зарубежного инвестора Майкла Калви с содержания под стражей на домашний арест — «это хороший знак для инвестиционного климата».

«Коллеги, это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует, что находиться дома лучше, чем в Лефортово. Кстати, для всех присутствующих я бы рекомендовал эту мысль министра экономического развития тоже усвоить», — заключил Макаров.

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Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Калви в 2017 г. с подельниками похитил у банка «Восточный» порядка двух с половиной миллиардов рублей.

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