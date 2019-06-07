Премьер-министр Франции о погибших солдатах в Нормандии: «Никто не забудет»

Париж, , 09:46 — REGNUM Во время церемонии по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что «никто не забудет жертву», принесенную теми, кто пересек море, ради свободы Франции, сообщает Le Figaro.

«Ни один европейский народ не забудет американских, канадских, британских, австралийских, новозеландских, польских, бельгийских солдат, всех тех, кто пересек земли и моря ради нашей свободы», — заявил глава французского правительства на международной церемонии в Курсёль-сюр-Мер.

Премьер-министр Франции также отметил, что «дети или внуки немецких солдат, погибших в 1944 году, сегодня являются не только нашими союзниками, но и нашими друзьями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сочла «прискорбным» тот факт, что Российская Федерация «не связана» с празднованием 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

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