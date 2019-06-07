Казаки Зауралья готовы охранять границу с Казахстаном и ждут встречи с врио

р-н Макушинский, Курганская область, , 09:50 — REGNUM Казаки Курганской области готовы охранять государственную границу России, которая пролегла между регионом и Казахстаном. Однако им до сих пор не удаётся договориться о совместных действиях с правительством субъекта РФ, так как врио губернатора Курганской области Вадим Шумков игнорирует встречи с ними. Об этом заявил Накануне.RU атаман Зауральского отдельного казачьего общества Курганской области Александр Зайцев.

Недавно, в конце мая 2019 года, на совещании у полпреда президента в Уральского федерального округа Николая Цуканова врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на историческую традицию, заявил, что нужно активнее привлекать казаков для охраны государственной границы.

«Эта система работала более 100 лет и подтвердила свою эффективность. Система сыграла роль и в создании и развитии государства», — отметил тогда Вадим Шумков.

Атаман Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Александр Зайцев выражает солидарность с главой региона. И сообщает, что ещё в октябре 2018 года направил Вадиму Шумкову обращение зауральских казаков по этому поводу, но ответа до сих пор не получил.

«Мы просили организовать встречу. У меня много предложений по охране государственной границы. У нас наработки ведутся еще с 90-х годов прошлого века. И эта работа была отмечена на самом высоком уровне — есть грамоты, благодарственные письма. У нас построена вышка пограничная, передан таможенный переход в Неверовской», — сообщил Александр Зайцев.

На данный момент, по его словам, казаки вычисляют нарушителей границы, помогают пограничникам в совместных нарядах.

«Работа «на земле», так скажем, — она ведется и не прекращалась», — отметил Зайцев.

И напомнил, что в Зауралье насчитывается около тысячи казаков, согласовавших свои обязательства по несению службы. Из них 600 человек помогают полиции, 300 — пограничникам. 100 — МЧС. Практически все они проживают в станице Неверовская Макушинского района.