КНДР готова принимать зарубежную гумпомощь, но не менее 300 тонн — СМИ

Пхеньян, , 09:33 — REGNUM Оказание Северной Корее иностранной гуманитарной помощи возможно в объеме не менее 300 тонн. О соответствующей директиве властей КНДР сообщает 7 июня южнокорейский телеканал KBC.

Согласно источникам телеканала в северо-восточной провинции Хамгён-Пукто, распоряжение об объемах гумпомощи было отдано в конце мая отделам по контактам с зарубежными соотечественниками при народных комитетах. Отмечается, что ранее одна из неправительственных организаций США предложила отправить в КНДР 25 тонн продовольствия, однако Пхеньян отверг такую помощь из-за небольшого объема.

Эксперты полагают, что отказ и директива связаны с опасениями властей из-за возможного учащения контактов с иностранными организациями. Это чревато идеологическим кризисом для людей, работающих с иностранцами, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея страдает от рекордной засухи и вызванной ей нехватки продовольствия. Ранее южнокорейские издания сообщали о готовности Вьетнама предоставить КНДР «в долг» 300 тыс. тонн продуктов.

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