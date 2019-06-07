Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно

Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на заседании комиссии Госсовета России по реализации нацпроектов 6 июня.

Он напомнил, что Бурятия является дотационным регионом и увеличением субсидий, а также софинансированием различных проектов федеральный центр оказывает поддержку региону. За невыполнение показателей нацпроектов, то есть за неэффективное расходование этих денег глава считает неправильным наказывать рублём, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Вопрос будет решаться не наказанием субъекта рублем, будет конкретный спрос уже с должностных лиц, которые отвечают за показатель», — пояснил Алексей Цыденов.

Приоритетными для республики в социальной сфере, по его словам, являются проблемы в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры. И для их решения регион получает поддержку Москвы.

«У нас третья смена. И правительство РФ выделило средства на ликвидацию третьей смены на строительство школ. У нас есть очередь в детские сады и правительство РФ выделило финансирование — у нас полностью ликвидируется очередь от 3 до 7 лет в детские сады. По указу президента России сейчас в рамках проектов начинается строительство яслей», — заявил он.

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Существенное финансирование республика получает «на онкологию и сердечно-сосудистые заболевания», а также на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Впрочем, успешное выполнение показателей не означает решение проблем, напротив, возникают новые. В частности, как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» к 2021 году в Бурятии планируется построить 11 школ и 25 детских садов. Для их укомплектования кадрами потребуется 972 педагогических работника, притом, что уже сегодня дефицит составляет 534 педагога.

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