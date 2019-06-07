Трамп намерен «точно добиться» торговой сделки с Китаем

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся добиться заключения торгового соглашения с Китаем. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я точно добьюсь соглашения с Китаем, — высказал уверенность Трамп, отметив, что КНР «хотят заключить сделку уже сейчас».

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Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем

Американский лидер также добавил, что сам заинтересован в заключении соглашения, несмотря на то, что Китай поступил «очень плохо».

«У нас было соглашение, но они попытались изменить условия договоренности. Так нельзя поступать», — подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем разгорелась почти год назад. Конфликт начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.

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Последние торговые консультации Китая и США были сорваны американской стороной, после чего президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о повышении таможенных тарифов на импорт китайской продукции. Так, с 10 мая в США вступило в силу повышение — с 10% до 25% — ввозных пошлин на ряд товаров, произведённых в Китае, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд.

Это произошло после того, как Китай дал понять, что не намерен уступать США и соглашаться на все условия Вашингтона. В ответ на это с 1 июня Пекин введёт пошлины в отношении более 5 тыс. товаров из США на общую сумму $60 млрд.