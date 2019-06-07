Президент Боливии: политика МВФ приводит к росту бедности населения

Ла-Пас, , 09:16 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес выступил с критикой неолиберальной политики Международного валютного фонда (МВФ). 6 июня на своей странице в Twitter Моралес написал, что эта политика к приводит к ухудшению положения большинства населения.

«Разрыв в неравенстве при перераспределении экономических ресурсов все больше и больше растет. Мы сожалеем, что МВФ продолжает продвигать неолиберальную политику, которая поощряет концентрацию капитала в руках немногих, что ведет к росту бедности среди большинства», — написал президент.

«Мы рекомендуем [международным финансовым] организациям прекратить приватизацию и передать народу его природные ресурсы. В противном случае люди восстанут против МВФ. Без солидарности невозможна социальная стабильность. Мы должны минимизировать глубокие экономические различия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду на преемственность экономической программы в Аргентине, заключившей договор с МВФ о кредите в $50 млрд в 2018 году. Но экономическая политика действующего правительства обрушила рейтинг президента Маурисио Макри. В октябре 2019 года в Аргентине пройдут всеобщие выборы.