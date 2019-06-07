Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Почти 80% ключевых участников ПМЭФ-2019 не верят в то, что национальные проекты, запущенные президентом Владимиром Путиным, достигнут озвученных экономических целей. Соответствующее голосование запустил глава Сбербанка Герман Греф на бизнес-завтраке 7 июня с участием топ-менеджеров и чиновников высшего звена, включая министров и вице-премьеров правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. В результате, 78% участников ответили на вопрос отрицательно. Верят в достижение таких целей с помощью нацпроектов только 22% присутствующих.

Затем Греф попросил вычленить из полученных результатов голоса чиновников. Оказалось, что среди них вера в озвученные нацпроекты сильнее: 61% госслужащих ответили, что проекты помогут экономике страны, 39% — что не помогут.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что ответил на вопрос отрицательно.

«Условием достаточно высоких темпов (экономического роста) являются реальные реформы», — сказал Шохин. Он добавил, что бизнес считает роль предпринимательства ключевой в решении этой проблемы, но она «постоянно снижается», в то время как роль госкомпаний и государства растет.

Он также указал на необходимость радикального улучшения госуправления и на недоверие к судебной системе и правоохранительным органам, когда уголовные процессы используются для решения споров хозяйствующих субъектов.

«Если бы выступал (депутат) Андрей Макаров, он бы спросил: а чего Бастрыкина не позвали? Он же у нас главный экономический регулятор», — заметил Шохин.

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