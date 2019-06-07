ВСУ часто сталкиваются с «провокациями» — пресс-секретарь Зеленского

Киев, , 08:59 — REGNUM Украина не будет запрещать бойцам ВСУ открывать «ответный огонь» по территории Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 6 июня в эфире телеканала «1+1».

"Вроде Леонид Данилович (Кучма — ИА REGNUM ) заявил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на обстрелы. Мне кажется, что ни один президент не может такого пожелать своей стране. Я не знаю, откуда происходит это, но мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем, и он сказал, что это просто вырвана фраза из контекста», — рассказала она.

Мендель отметила, что Украина может прекратить огонь только «на взаимных обязательствах».

«Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно», — заявила она.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского объяснила, что бойцы ВСУ часто сталкиваются с «провокациями» и якобы вынуждены стрелять в ответ.

Мендель также прокомментировала инициативу о снятии экономической блокады Донбасса. Она подчеркнула, что это может произойти только после того, как в Донбассе откажутся от российского рубля, а также от национализации предприятий, принадлежавших Украине.

Отметим, что в течение пяти лет в Донбасс с Украины не поступали гривны, и введение рубля стало, во многом, вынужденной мерой для поддержания экономики региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, участвующий в переговорах по Донбассу, заявил, что на самом деле никакой блокады Донбасса не существует, а запрет на перемещение грузов через границу с Украиной вызван национализацией украинских предприятий властями ДНР и ЛНР.

Читайте также: Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады