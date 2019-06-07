Новосибирский губернатор подписал первые соглашения на ПМЭФ-2019

Новосибирск, , 08:24 — REGNUM В Новосибирской области появится узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Новосибирск», а на базе Академгородка — пилотные зоны внедрения интеллектуальных цифровых технологий для проекта «Умный регион» — таковы итоги первого дня работы новосибирской делегации на площадках ПМЭФ-2019, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, накануне, 6 июня, губернатор региона Андрей Травников подписал несколько соглашений. Под первым соглашением — о сотрудничестве по реализации в регионе национальных проектов — подписи поставили сам Травников и президент АО «Ситроникс» Алексей Марухин.

Стороны намерены сотрудничать по развитию таких направлений, как цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами. Отмечается, что Новосибирская область станет одной из первых, где компания внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации нацпроектов.

Как отметил Андрей Травников, регион активно участвует во всех проектах цифровой трансформации.

«У нас много партнёров, и очень приятно, что одна из крупнейших российских компаний — «Ситроникс» — подписала с нами соглашение. Мы совместно будем реализовывать проекты «Умный город», «Безопасный город» — их спектр достаточно широк. Это, конечно, позволит улучшить уровень комфорта жизни новосибирцев. Также мы будем работать над развёртыванием на территории Новосибирской области высокоскоростных сетей стандарта 5G и других», — сказал он.

По словам Алексея Марухина, компания «Ситроникс» сосредоточится на цифровизации Новосибирской области. Решения будут сопряжены с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм ГЧП, инвестсоглашений, технологической кооперации с местными компаниями, которые специализируются на создании цифровых продуктов и сервисов.

Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов должны пройти уже до конца текущего года. В рамках соглашения на базе новосибирского Академгородка будут созданы зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов для реализации проекта «Умный регион».

Ещё одно четырёхстороннее соглашение было заключено между правительством Новосибирской области, ОАО «Российские железные дороги», АО «Агентство инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал».

Согласно ему, на территории новосибирского ПЛП будет реализован проект строительства узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ).

«Это первое для Новосибирской области инвестиционное соглашение, подписанное в рамках форума. Эффект состоит в развитии логистического потенциала региона и дополнительной фиксации статуса крупнейшего транспортного хаба за Уралом», — сказал Андрей Травников.

В составе ТЛЦ будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Ядро ТЛЦ — современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой.

По словам генерального директора ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игоря Низовских, предполагаемый объём инвестиций — 5 млрд рублей, перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» — 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в 2021 году, в полном объёме ТЛЦ заработает к 2023 году.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что строительство транспортно-логистического центра позволит говорить о ПЛП не только как о ведущей инвестиционной площадке региона с благоприятными условиями и всей инфраструктурой, но и как о полноценном транспортно-логистическом хабе Новосибирской области.

Здесь же, на форуме, власти Новосибирской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов мирового уровня для высокотехнологичных отраслей экономики региона. Соглашение подписали Андрей Травников и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Глава региона уверен, что подписанное соглашение послужит динамичному развитию Новосибирской области и более плотному сотрудничеству со Сбербанком. А Герман Греф подчеркнул, что Новосибирск — это один из самых динамично развивающихся городов-миллионников России, и открытие филиала школы здесь «будет правильным решением, ведь тогда у нас смогут учиться студенты, которые не имеют возможности переехать в Москву».

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