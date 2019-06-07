Перу вводит визы для жителей Венесуэлы

Лима, , 08:20 — REGNUM С 15 июня граждане Венесуэлы для посещения Перу должны будут получать визу. Заявление об установлении визового режима с Боливарианской Республикой президент Перу Мартин Вискарра сделал накануне, 6 июня, во время выдворения третьей группы венесуэльских граждан, которые незаконно въехали в Перу. Об этом сообщает телеканал CNN в Испании.

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Как пояснил глава государства, такое решение было принято из-за наплыва мигрантов. Вискарра заявил, что намерен содействовать «безопасной и упорядоченной» миграции.

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1136746189255249920

Визовый режим начнёт действовать с 15 июня. Граждане Венесуэлы для въезда в Перу должны будут оформить гуманитарную визу в консульствах Перу и Венесуэлы. В настоящее время венесуэльские граждане въезжают в Перу со своим удостоверением личности или паспортом и могут находиться на территории страны в качестве туристов.

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Напомним, 6 июня президент и министр внутренних дел Перу приняли участие в выдворении третьей группы иностранцев, которые скрыли информацию о том, что ранее нарушали закон. В частности, были выдворены 52 венесуэльца из 140, совершивших преступления в Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Венесуэле царит двоевластие. Оно установилось в Боливарианской Республике после того, как на фоне массовых протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро 23 января 2019 года глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства и был признан США, их союзниками в Латинской Америке, а затем странами Европейского союза. Мадуро поддерживают Россия, Турция, Китай, Боливия, Куба и другие страны.

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