Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Малави

Лилонгве, , 07:57 — REGNUM Полиция Малави применила слезоточивый газ для разгона протестующих, требовавших отставки президента Малави. Они заявляли, что выборы были сфальсифицированы, передает информационное агентство Reuters.

Протесты начались во вторник, 4 июня. Тысячи сторонников оппозиционных партий вышли на улицы Лилонгве. Полиция применила силу для разгона демонстрации на третий день, 6 июня, как сообщает издание. В этот день группа протестующих заняла президентский комплекс.

«Сегодня толпа стала особенно жестокой, поэтому мы решили распылить слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих», — заявил представитель полиции.

Протестующие сообщают, что, помимо слезоточивого газа, полицейские применяли огнестрельное оружие.

В мае 2019 года 78-летний президент Питер Мутарика был переизбран на второй срок с минимальным количеством голосов. Оппозиционные партии жаловались на многочисленные нарушения в ходе выборов.

«Мы не можем позволить себе еще пять лет коррумпированного правительства», — сообщил 28-летний протестующий Лусунгу Гондве.