Пятница, 7 Июня 2019 года
08:00:17 МСК

Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Малави

Политика

Протестующие требуют отставки президента, называя его переизбрание сфальсифицированным

Лилонгве, 7 июня 2019, 07:57 — REGNUM  Полиция Малави применила слезоточивый газ для разгона протестующих, требовавших отставки президента Малави. Они заявляли, что выборы были сфальсифицированы, передает информационное агентство Reuters.

Протесты начались во вторник, 4 июня. Тысячи сторонников оппозиционных партий вышли на улицы Лилонгве. Полиция применила силу для разгона демонстрации на третий день, 6 июня, как сообщает издание. В этот день группа протестующих заняла президентский комплекс.

«Сегодня толпа стала особенно жестокой, поэтому мы решили распылить слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих», — заявил представитель полиции.

Протестующие сообщают, что, помимо слезоточивого газа, полицейские применяли огнестрельное оружие.

В мае 2019 года 78-летний президент Питер Мутарика был переизбран на второй срок с минимальным количеством голосов. Оппозиционные партии жаловались на многочисленные нарушения в ходе выборов.

«Мы не можем позволить себе еще пять лет коррумпированного правительства», — сообщил 28-летний протестующий Лусунгу Гондве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить